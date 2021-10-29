Кентавры – это относительно небольшие космические тела, которые расположены в широкой полосе космоса между орбитами Юпитера и Нептуна. Таким образом орбиты многих кентавров могут пересекать сразу несколько орбит планет-гигантов. Из-за этого движение данных космических тел является весьма нестабильным, а их орбиты постоянно меняются. Например, Юпитер может забросить их своей гравитацией во внутреннюю Солнечную систему (к Марсу, Земле, Венере или Меркурию), или же выбросить их во внешнюю Солнечную систему, куда-то в Пояс Койпера или даже дальше. Поэтому кентавр "живет" недолго – всего несколько миллионов лет.

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Расположение, удаленность и наклон орбиты кентавров / Фото Wikipedia

Преобразование в комету

Сегодня известно о существовании более 450 объектов, которых можно отнести к кентаврам. Ученые считают, что всего их существует около 44 тысяч. Интересно то, что многие кентавры состоят изо льда, поэтому их бы можно было считать кометами, если бы они не располагались так далеко, за "снежной линией", где солнце не может испарить лед.

И периодически гравитационные возмущения некоторых планет-гигантов могут выбрасывать кентавров во внутренние регионы Солнечной системы, где они превращаются в полноценных хвостатых скитальцев. Так, как считают ученые, образуются короткопериодические кометы с периодом обращения до 200 лет.

Поэтому ученые Чикагского университета предлагают отправить космический аппарат за орбиту Юпитера, который бы фактически ждал подходящей возможности, чтобы исследовать кентавр. Главная цель такой автоматической межпланетной станции – поймать момент превращения кентавра в комету после изменения орбиты.

Кстати, такое преобразование может наступить уже совсем скоро – в 2063 году объект P/2019 LD2 ATLAS, который уже проявляет кометную активность, сблизится с Юпитером всего лишь на 2,4 миллиона километров. Это может изменить его орбиту настолько, что он попадет во внутреннюю Солнечную систему. Хотя этот объект, вероятно, не является кентавром, но авторы предложения из Чикагского университета уверены, что скоро найдутся и новые перспективные цели для исследования, которые будут именно кентаврами.

Такая миссия позволит лучше понять природу самих кентавров и даст больше ясности о времени "жизни" комет и процессах их образования.