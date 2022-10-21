Интерпол создал метаверс для обучения полиции, которым позволит пользоваться по всему миру
Источник:Интерпол
На заседании 90-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Нью-Дели всемирная полицейская организация презентовала первую в истории метавселенную, разработанную специально для правоохранительных органов. В нем будут учить новых правоохранителей.
Эта метавселенная позволяет зарегистрированным в системе пользователям посетить виртуальную копию штаб-квартиры Генерального секретариата Интерпола в Лионе, Франция. Она обеспечивает взаимодействие с другими сотрудниками организации и даже позволяет пройти иммерсивные учебные курсы по ряду направлений.
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- Основой для метавселенной стало собственное защищенное облако Интерпола.
- Для подключения к новому сервису можно использовать гарнитуру виртуальной реальности.
- Также в Интерполе заявили о создании экспертной группы по метавселенной, которая займется вопросами безопасности.
- В целом метавселенные могут дать полиции новые инструменты для расследования преступлений, возможность удаленной работы, проведения обучения и другое.
- В то же время, источник отмечает, что злоумышленники уже используют метавселенные в своих интересах, поэтому и Интерпол, и крупнейшие технологические компании ведут работу по противодействию этому.
Виртуальная копия штаб-квартиры Генерального секретариата Интерпола в Лионе / Фото Интерпол
Участники тестируют новый метаверс во время презентации в Нью-Дели, Индия / Фото Интерпол
Отмечается, что по мере роста количества пользователей в метаверсах, список возможных преступлений будет только расширяться. Он уже охватывает мошенничество с использованием социальной инженерии, экстремизм и различные формы дезинформации, а в будущем перечень может пополниться воровством данных, отмыванием денег, вымогательством, сексуальными посягательствами, в частности, против детей, и подобными вещами.
Метаверс имеет потенциал для трансформации каждого аспекта нашей повседневной жизни с огромными последствиями для правоохранительной деятельности,
– сказал Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям.
Метавселенная имеет много преимуществ для правоохранительных органов, особенно с точки зрения удаленной работы, создания сетей, сбора и сохранения доказательств с мест преступлений и обучения. Развитие технологии имеет особую перспективу, предлагая студентам больше возможностей для сотрудничества и общения, обеспечивая лучшее взаимодействие через погружение и обеспечивая практические мероприятия.
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