Интерпол создал метаверс для обучения полиции, которым позволит пользоваться по всему миру

На заседании 90-й Генеральной ассамблеи Интерпола в Нью-Дели всемирная полицейская организация презентовала первую в истории метавселенную, разработанную специально для правоохранительных органов. В нем будут учить новых правоохранителей.

Эта метавселенная позволяет зарегистрированным в системе пользователям посетить виртуальную копию штаб-квартиры Генерального секретариата Интерпола в Лионе, Франция. Она обеспечивает взаимодействие с другими сотрудниками организации и даже позволяет пройти иммерсивные учебные курсы по ряду направлений.

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Основой для метавселенной стало собственное защищенное облако Интерпола.

Для подключения к новому сервису можно использовать гарнитуру виртуальной реальности.

Также в Интерполе заявили о создании экспертной группы по метавселенной, которая займется вопросами безопасности.

В целом метавселенные могут дать полиции новые инструменты для расследования преступлений, возможность удаленной работы, проведения обучения и другое.

В то же время, источник отмечает, что злоумышленники уже используют метавселенные в своих интересах, поэтому и Интерпол, и крупнейшие технологические компании ведут работу по противодействию этому.



Виртуальная копия штаб-квартиры Генерального секретариата Интерпола в Лионе / Фото Интерпол



Участники тестируют новый метаверс во время презентации в Нью-Дели, Индия / Фото Интерпол

Отмечается, что по мере роста количества пользователей в метаверсах, список возможных преступлений будет только расширяться. Он уже охватывает мошенничество с использованием социальной инженерии, экстремизм и различные формы дезинформации, а в будущем перечень может пополниться воровством данных, отмыванием денег, вымогательством, сексуальными посягательствами, в частности, против детей, и подобными вещами.

Метаверс имеет потенциал для трансформации каждого аспекта нашей повседневной жизни с огромными последствиями для правоохранительной деятельности,

– сказал Мадан Оберой, исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям.

Метавселенная имеет много преимуществ для правоохранительных органов, особенно с точки зрения удаленной работы, создания сетей, сбора и сохранения доказательств с мест преступлений и обучения. Развитие технологии имеет особую перспективу, предлагая студентам больше возможностей для сотрудничества и общения, обеспечивая лучшее взаимодействие через погружение и обеспечивая практические мероприятия.

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