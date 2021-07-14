Обычные экраны используют подсветку для демонстрации текста или изображений. Внутри помещения это не вызывает проблем, но стоит выйти на яркое солнце — и приходится прилагать усилия, чтобы разглядеть что-либо на экране. Электронная бумага использует естественное освещение, как это происходит с обычной бумагой.

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Детали исследования

Марика Гуголе из Технологического университета Чалмерса и ее команда разработали сверхтонкий и гибкий материал из триоксида вольфрама, золота и платины. Он воспроизводит все цвета, которые только может показывать ЖК-экран, расходуя при этом лишь одну десятую электроэнергии. Однако тогда качество изображения не удовлетворило изобретателей. Поэтому они попробовали новую тактику.

Чтобы электронная бумага могла конкурировать с энергозатратными цифровыми экранами, которые мы используем, изображения и цвета должны быть переданы с тем же высоким качеством. Это был бы настоящий прорыв. Наше исследование показывает, как можно оптимизировать эту технологию, сделав ее привлекательной для коммерческого использования,

– говорит Марика Гуголе.

Чтобы достичь нового результата, проводящий материал поместили под піикселированную наноструктуру, которая воспроизводит цвета — а не поверх, как было раньше. Фактически они совершили инверсию в дизайне. Теперь пользователь смотрит прямо на пиксельную поверхность, то есть видит цвета намного четче.

Вдобавок к минимальному потреблению энергии экраны, которые отражаются свет, а не излучают, имеют также другие преимущества – они меньше утомляют глаза по сравнению с обычными.

Запустить технологию в производство, имея нужное оборудование, можно было бы за несколько месяцев, убеждены разработчики.