Эта интерактивная карта покажет самого известного человека из вашего города и любого другого

В сети появилась необычная карта, отображающая не географические объекты, а имена. Просто приблизьтесь к любому городу на глобусе и увидите, какая известная личность прошлого или настоящего там родилась.

За разработкой стоит географ и старший дизайнер компании Mapbox Топи Тьюканов из Хельсинки, Финляндия. Источником данных он называет открытую информацию из Википедии.

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Подробности

Автор собрал визуализацию, в которой представлены разные влиятельные люди из таких областей, как культура, наука, политика и спорт. Просмотреть интерактивную карту можно по ссылке.

Он объяснил, как именно определял "заметность" каждой персоны, которую поставил на первое место в разных городах. Каждое имя, указанное на карте, было определено с помощью базовой информации, полученной из Википедии и Викиданных. Известность рассчитывалась на основе ряда показателей:

Количество редакций Википедии каждого отдельного имени.

Длина статьи о человеке, то есть общее количество слов, найденных во всех доступных биографиях. Показатель равен нулю для лиц, имеющих только одну запись в Викиданных и не имеющих биографии в Википедии.

Среднее количество просмотров биографии каждого человека в период с 2015 по 2018 год во всех доступных языковых изданиях (ноль при отсутствии биографии в Википедии).

Наполненность информационных блоков – то есть доступны ли дата рождения, факты биографии, разнообразные данные о жизни и деятельности человека.

Общее количество внешних ссылок на источники.

Логика здесь заключается в том, что чем заметнее человек, тем более документированной будет биография.

К сожалению, карта имеет ряд недостатков. Прежде всего, в ней использованы варианты написания имен из российских соответствий. А кроме того, для некоторых украинских городов указаны россияне, которые там родились. Так, для Киева указали писателя Булгакова, для Немирова Винницкой области – русского поэта Некрасова, а для других городов – Брежнева, Троцкого, Ахматову и других.