Только недавно произошла мощная хакерская атака на украинские правительственные сайты. Теперь же целью злоумышленников стали украинские суды. Пока неизвестно о масштабе события и кто за это отвечает.

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Письмо, которое присылают злоумышленники / Скриншот Вячеслав Журба

Подробнее о событии

Утром 29 января 2022 года на электронные ящики людей начали поступать письма якобы от Славянского горрайонного суда Донецкой области. В письме отмечалось, что нужно предоставить определенную документацию. Чтобы "правильно" заполнить "форму запроса", необходимо перейти по двум ссылкам. Главная "изюминка" здесь в том, что письма поступали из реальных электронных ящиков, а владельцами этих ящиков были разные суды Украины.

В Трускавецком городском суде рассказали, что они даже не подозревали о произошедшем до тех пор, пока им не начали поступать ответы на письма. Узнав об этом, на электронной почте сразу сменили пароль.

Обратите внимание! Вероятно, был сломан центральный сервер и благодаря этому злоумышленники получили доступ к логинам и паролям разных судов по всей Украине.

Что касается ссылок, то пока неизвестно, что ждет пользователей при переходе на них.

Одна из них "ведет" на облачное хранилище и файлы там были удалены.

Другая "ведет" на google-диск и пока журналистам 24 канала доступ не предоставили.

За кибербезопасность украинских судов, как сообщили в Государственной судебной администрации, отвечает Государственное предприятие "Информационные судебные системы". Однако там комментарии по ситуации предоставлять отказались.