Только недавно произошла мощная хакерская атака на украинские правительственные сайты. Теперь же целью злоумышленников стали украинские суды. Пока неизвестно о масштабе события и кто за это отвечает.
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Письмо, которое присылают злоумышленники / Скриншот Вячеслав Журба
Подробнее о событии
Утром 29 января 2022 года на электронные ящики людей начали поступать письма якобы от Славянского горрайонного суда Донецкой области. В письме отмечалось, что нужно предоставить определенную документацию. Чтобы "правильно" заполнить "форму запроса", необходимо перейти по двум ссылкам. Главная "изюминка" здесь в том, что письма поступали из реальных электронных ящиков, а владельцами этих ящиков были разные суды Украины.
В Трускавецком городском суде рассказали, что они даже не подозревали о произошедшем до тех пор, пока им не начали поступать ответы на письма. Узнав об этом, на электронной почте сразу сменили пароль.
Что касается ссылок, то пока неизвестно, что ждет пользователей при переходе на них.
- Одна из них "ведет" на облачное хранилище и файлы там были удалены.
- Другая "ведет" на google-диск и пока журналистам 24 канала доступ не предоставили.
За кибербезопасность украинских судов, как сообщили в Государственной судебной администрации, отвечает Государственное предприятие "Информационные судебные системы". Однако там комментарии по ситуации предоставлять отказались.