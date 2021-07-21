Для погружения использовался подводный аппарат "Титан". Его корпус состоит из углеродного волокна и титана и был разработан совместно с NASA, чтобы выдерживать экстремальное давление на глубине.

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Что увидела экспедиция

Компания Oceangate Expeditions организовала сразу несколько экспедиций к "Титанику". Им предстоит зафиксировать повреждения корабля и составить карту артефактов, похороненных на дне Атлантики.

Нашлись и критики идеи, обеспокоенные тем, что погружения повредят обломки.

Как сегодня выглядит "Титаник": видео

Как считают специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований, останки корабля продержатся еще около 40 лет.

На разработку аппарата и организацию экспедиции было потрачено более 18 миллионов долларов. В следующих погружениях смогут принять участие не только ученые, но и обычные желающие. Это обойдется им в 150 000 долларов.