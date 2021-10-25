Новая гипотеза астрофизиков объясняет странные вещи Вселенной без темной материи

Астрофизики из Академии наук Чехии привлекли внимание научного сообщества пересмотром гипотезы модифицированной ньютоновской динамики (MOND), которая, в их прочтении, не нуждается в концепции темной материи. Вместо нее они постулируют существование пока неоткрытой гравитационной силы, ответственной за реликтовое излучение.

Для чего нам вообще темная материя

Много лет темная материя позволяет астрофизикам объяснять феномены, которые не получается объяснить обычным образом – например, гравитационное линзирование или скорость распространения первичных гравитационных волн, вмороженных в реликтовое излучение. Некоторые ученые отказываются признавать темную материю, ссылаясь на недостаточность доказательств ее существования.

Интересно Физики считают, что Вселенная не имела начала – она может быть вечной

Есть и те, кто предполагает наличие другого вида гравитации, который мог бы объяснить такие наблюдения. Но эти теории не имели большого веса, поскольку не объясняют характерных черт, присущих реликтовому излучению.

Константинос Скордис и Том Злосник из Академии наук Чехии утверждают, что их модель MOND объясняет эти данные, согласовывая при этом с гравитационным линзированием.

Как новая модель объясняет физические феномены

Новая модель начинается с оригинальной идеи MOND: есть два типа полей, которые совместно действуют как некий тип гравитационной силы – одно поле скалярное, другое векторное. Следующим шагом ученые добавили параметры, указывающие на действие полей в ранней Вселенной, которые изменяют гравитацию – они и выступают вместо темной материи.

Эти поля, рассуждают исследователи, развивались со временем, пока не стали тем типом силы, которая описана в оригинальной модели MOND.

По мнению авторов, их модель может быть использована для объяснения как гравитационного линзирования, так и данных реликтового излучения. В дальнейшем они планируют проверить, можно ли с ее помощью объяснить также избыток лития во Вселенной и расхождения в измерении скорости расширения Вселенной – того, с чем не справляются теории темной материи.