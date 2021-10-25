Для чего нам вообще темная материя

Много лет темная материя позволяет астрофизикам объяснять феномены, которые не получается объяснить обычным образом – например, гравитационное линзирование или скорость распространения первичных гравитационных волн, вмороженных в реликтовое излучение. Некоторые ученые отказываются признавать темную материю, ссылаясь на недостаточность доказательств ее существования.

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Есть и те, кто предполагает наличие другого вида гравитации, который мог бы объяснить такие наблюдения. Но эти теории не имели большого веса, поскольку не объясняют характерных черт, присущих реликтовому излучению.

Константинос Скордис и Том Злосник из Академии наук Чехии утверждают, что их модель MOND объясняет эти данные, согласовывая при этом с гравитационным линзированием.

Как новая модель объясняет физические феномены

Новая модель начинается с оригинальной идеи MOND: есть два типа полей, которые совместно действуют как некий тип гравитационной силы – одно поле скалярное, другое векторное. Следующим шагом ученые добавили параметры, указывающие на действие полей в ранней Вселенной, которые изменяют гравитацию – они и выступают вместо темной материи.

Эти поля, рассуждают исследователи, развивались со временем, пока не стали тем типом силы, которая описана в оригинальной модели MOND.

По мнению авторов, их модель может быть использована для объяснения как гравитационного линзирования, так и данных реликтового излучения. В дальнейшем они планируют проверить, можно ли с ее помощью объяснить также избыток лития во Вселенной и расхождения в измерении скорости расширения Вселенной – того, с чем не справляются теории темной материи.