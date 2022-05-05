Новая функция Starlink Portability позволит использовать интернет в автомобиле, но есть нюансы

Интернет-сервис Starlink от SpaceX стал мобильным благодаря новой функции. За дополнительную ежемесячную плату подписчики Starlink теперь могут использовать свою "тарелку" где угодно, где есть активное интернет-покрытие.

Новая функция открывает возможность подключения к удаленным местам, которые, возможно, никогда не будут охвачены 5G. Генеральный директор SpaceX Илон Маск ответил одному из пользователей Starlink, что новая функция позволит использовать оборудование в минивэнах, домиках на колесах и кемпингах.

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Starlink пока не поддерживает возможность работы во время движения авто, но компания заявляет, что активно работает над решением для движущихся транспортных средств. Маск ранее писал в своем твиттере о работе над энергоэффективным решением, которое может подключаться к 12-вольтовому прикуривателю автомобиля и при этом поддерживать связь.

Несмотря на это, некоторые пользователи Starlink используют разнообразные методы для тестирования работы оборудования на ходу с переменным успехом. Однако уже совсем скоро такая функция может официально появиться.

Мощность является важным фактором при использовании аккумулятора вашего автомобиля. Недавно Starlink удалось снизить уровень потребления до 60 – 70 Вт. Еще год назад оборудование требовало 80-100 Вт.

Starlink в Украине

Недавно Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился интересной статистикой, демонстрирующей уровень использования технологии Starlink в Украине – ее предоставил Илон Маск. Речь идет о тысячах ежедневных пользователей.

Согласно данным компании Apptopia, Starlink имеет примерно 150 000 активных ежедневных пользователей в Украине. Важно отметить, что сегодня в Украине терминалы Starlink работают приоритетно для объектов социальной инфраструктуры, таких как школы, больницы, сельские советы, пожарные части.

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Благодаря оборудованию Starlink украинские специалисты быстро восстанавливают поврежденные участки инфраструктуры, что помогает обеспечить интернетом освобожденные городки Киевщины и Черниговщины. Операторы также начали применять терминалы Starlink для восстановления связи и подчеркнули, что это гораздо более дешевый, быстрый и безопасный путь ремонта поврежденных сетей, чем при привычных условиях.

Ранее стало известно о том, что Минцифры планирует построить в Украине наземную станцию Starlink. Нужно это для того, чтобы улучшить качество спутникового интернета для всех украинцев, ведь по данным тестов скорости, качество доступа колеблется в разных частях Украины.