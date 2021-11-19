Новая функция будет рекомендовать рецепты для любого продукта, который есть у вас дома. Все, что нужно сделать – навести камеру на еду.

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Для приложения применили технологию ИИ, которая подбирает новые рецепты.

Чем известен Snapchat Это приложение создали в 2011 году как соцсеть с интересными особенностями. Файлы в программе временные – через определенное время сообщения и посты исчезают. Именно в Snapchat появились первые виртуальные маски и фильтры. Через приложение пользователи обмениваются фото и видео, а также обрабатывают их с помощью редактора. В странах Запада Snapchat до сих пор очень популярен – по состоянию на 2021 год приложение имело почти 300 миллионов активных пользователей.

Новая функция пока доступна только в США. Она рекомендует пользователям блюда, которые можно сделать из имеющихся продуктов.

Как пользоваться функцией

Для получения рецепта достаточно просто зайти в приложение и нажать на сканирование. Искусственный интеллект, работающий по принципу Google Lens, даст рекомендации:

Ссылку на страницу

Информацию о продукте

Предложения фильтров, похожих на продукт



Программа ищет рецепты, ориентируясь на имеющиеся ингредиенты / Фото Snapchat

Чтобы получить рекомендации по рецептам, наведите камеру на ингредиент, нажмите на изображение и удерживайте его, чтобы начать сканирование. После сканирования приложение предложит рецепты, которые содержат просканированную пищу.

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Food Scan также предлагает узнать больше о продуктах в холодильнике – функция включена к Википедии, где можно почитать об ингредиентах и узнать их калорийность.