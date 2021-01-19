Разработчики магазина Android-приложений Google Play расширили его функциональность, чтобы пользователям было легче оценивать популярность приложений. Нововведение поможет выяснить, какая программа или игра сейчас пользуется наибольшей популярностью, а какая переживает не лучшие времена.

Что изменилось в Google Play

В обновленной версии интерфейса цифровой площадки возле названия программы теперь отображается иконка графика со стрелкой, сообщает 24 канал.

Интересно Цифры впечатляют: за год пользователи потратили на мобильные приложения и игры рекордную сумму

Если стрелка направлена вверх, значит, приложение в последнее время стали загружать чаще, вниз – соответственно, динамика противоположная.



Новые элементы в Google Play

К сожалению, Google пока не демонстрирует, насколько активно происходит изменение трендов и какой временной промежуток при этом учитывается. Примечательно, что подобное отслеживание доступно для приложений и игр, которые относятся к разным категориям.