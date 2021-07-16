Google Диск получит встроенный медиаплеер с базовыми элементами управления
Источник:9to5google
Хотя хранилище файлов само по себе является важным дополнением к службам Google, сервису Google Диск до недавнего времени не хватало некоторых базовых элементов, способных серьезно упростить жизнь пользователям. Свежее обновление позволяет воспроизводить медиаконтент прямо в хранилище файлов.
Как будет выглядеть медиаплеер в Google Диске
Среди изменений перечисленных в англоязычной версии приложения, упоминается возможность воспроизведения аудиотреков "с разными скоростями", а также дополнительная поддержка элементов управления в панели уведомлений – для Android версий 11 и 12.
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Google Диск вряд ли когда-нибудь станет популярным приложением для воспроизведения музыки, записанных студентами лекций или тех или иных собраний. Однако функция упростит взаимодействие с файлами, особенно теми, которые не имеют надлежащего названия.
У пользователей управление скоростью еще не появилось, это может свидетельствовать о том, что обновляться будет не только само приложение, но и "серверная" составляющая сервиса. Возможность изменения скорости воспроизведения – довольно удобная функция, позволяющая с комфортом слушать как записи тех, кто "растягивает" слова и предложения, так и тех, кто говорит быстро и непрерывно.
Медиаплеер в Google Диске появится уже скоро / Скриншот 9to5google
Особенности функции воспроизведения медиафайлов
Элементы управления в панели уведомлений не предусматривают "прокрутки" аудиозаписи назад или вперед, поэтому не исключено, что такую возможность в будущем добавит еще одно обновление Google Диске. Пока нажатие на шкалу воспроизведения приводит лишь к тому, что файл открывается в полноэкранном режиме.