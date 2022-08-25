Starlink снизила услуги на спутниковый интернет для Украины: сколько стоит подписка

Спутниковый интернет Starlink с самого начала войны является надежным инструментом для обеспечения связи в наиболее экстремальных регионах. Команда Илона Маска поддерживает Украину и постоянно улучшает и защищает технологию Starlink, а теперь еще на 40% снизила цену для Украины.

Как сообщает 24 канал, цена на спутниковый интернет Starlink снизилась в ряде стран среди которых и Украина. Однако скидка не везде одинакова – все зависит от страны. В некоторых странах подписка упала в цене даже на 50% – в Украине это 40%, что составляет 60 долларов (ранее 100 долларов).

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Стоит отметить, что Starlink не разворачивала громкую кампанию по поводу снижения цен. Пользователи просто начали получать уведомления об изменении цены подписки в разных странах.

В Великобритании подписка упала в цене до 75 фунтов стерлингов (89 фунтов стерлингов старая цена),

в Мексике до 1100 мексиканских песо (2299 мексиканских песо),

а в Германии – до 80 евро (100 евро).

Пользователи Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50 процентов.

Как сообщает The Verge, выборочная проверка соответствующих страниц сервиса Starlink в каждой стране подтверждает приведенные выше заявления.

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Новая партия Starlink для Украины

Напомним, что недавно Украина получила большую партию оборудования для работы Starlink от Польши. В общей сложности 5000 антенн и роутеров, которые будут использованы для обеспечения связи и соответствующей инфраструктуры там, где это больше всего необходимо.

Украинские компании и службы очень умело используют оборудование Starlink для восстановления поврежденных линий связи и обеспечения не только важных инфраструктурных узлов, но и военных на линии фронта. Недавно Михаил Федоров продемонстрировал антенну Starlink, получившую "боевое ранение".