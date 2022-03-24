Ранее Anonymous выдвинули требование крупным сетевым компаниям, которые продолжают финансировать убийства украинцев своими налогами: либо они останавливают деятельность на территории оккупанта, либо столкнутся с последствиями. Как видим, не все согласились.

Интересно Хакеры Anonymous взломали принтеры рашистов и печатают антипутинские призывы

Что известно

Ночью 24 марта на странице Anonymous в твитере появилось сообщение, что целями хакеров стали три новые компании:

Decathlon – французский бренд, специализирующийся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами более чем восьмидесяти видов спорта.

Leroy Merlin – еще одна французская компания, специализирующихся на продаже товаров для строительства и различного домашнего декора.

Auchan – французская сеть супермаркетов и гипермаркетов, широко представлена по всему миру, в том числе и в Украине.

Стоит отметить, что на момент написания данного материала, сайты Auchan, Leroy Merlin не открываются вообще. В Decathlon работает лишь главная страница, однако при переходе на страницы товаров для их покупки, система выдает ошибку.



Сайт Decathlon не работает / Скриншот 24 канала

Напомним, хакеры из группы Anonymous объявили войну российскому правительству 25 февраля. Благодаря энтузиастам, которые выступили на стороне Украины, уже были взломаны ФСБ, Роскомнадзор, Росатом, Роснефть, личные телефоны и компьютеры работников российских государственных компаний, веб-камеры и принтеры, на которых печатали антипутинские призывы. Кроме того, не обошли стороной и другие компании, которые остаются работать на оккупанта, например, Nestle.

Одной из последних операций, о которых рассказали Anonymous, стала атака на Центробанк России, которую сам оккупант пока отрицает. Хакеры обещают в ближайшее время опубликовать большое количество документов – 35 тысяч файлов.