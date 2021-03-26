Второе поколение ноутбука для малого и среднего бизнеса Lenovo ThinkPad E15 уже доступно на украинском рынке. Устройство может похвастаться автономностью до 12,7 часа работы без подзарядки.

Ноутбук можно выбрать на базе процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Производитель обещает, что ThinkPad E15 второго поколения может гарантировать безопасность рабочих файлов и защиту системы от кибератак.

Интересно Представлен необычный ноутбук Framework: менять можно все, даже порты

Характеристики Lenovo ThinkPad E15

Традиционно для бизнес-линеек, устройство получило набор встроенных решений безопасности ThinkShield, которые защищают пользователя от утечки личных данных, а также вирусов и фишинга.

Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который шифрует данные. Кроме того, в кнопку питания встроен считыватель отпечатков пальцев. Также здесь предусмотрена инфракрасная камера с технологией распознавания лица, что повышает надежность девайса.

Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 второго поколения / Фото пресс-служба Lenovo

Физическая шторка ThinkShutter позволяет пользователю закрыть веб-камеру.

Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ, а SSD-накопитель до 1 ТБ.

ThinkPad E15 второго поколения оснащен Full HD (1920х1080 пикселей) дисплеем с диагональю 15,6 дюймов. Яркость до 300 нит, что позволяет сохранить яркую картинку даже в солнечный день.

Может заинтересовать LG запатентовала ноутбук со сворачивающимся дисплеем

За воспроизведение видео отвечает интегрированная видеокарта Intel Iris Xe или AMD Radeon Graphics. Опционально устройство можно выбрать с сенсорным экраном.

Стереодинамики от Harman Kardon мощностью по 2 Вт и с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечат хорошее звучание.

Цена

ThinkPad E15 второго поколения уже доступен на украинском рынке по цене от 18 497 гривен.