Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 второго поколения уже доступен в Украине
Второе поколение ноутбука для малого и среднего бизнеса Lenovo ThinkPad E15 уже доступно на украинском рынке. Устройство может похвастаться автономностью до 12,7 часа работы без подзарядки.
Источник:24 канал
Ноутбук можно выбрать на базе процессоров Intel Core или AMD Ryzen. Производитель обещает, что ThinkPad E15 второго поколения может гарантировать безопасность рабочих файлов и защиту системы от кибератак.
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Характеристики Lenovo ThinkPad E15
Традиционно для бизнес-линеек, устройство получило набор встроенных решений безопасности ThinkShield, которые защищают пользователя от утечки личных данных, а также вирусов и фишинга.
Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который шифрует данные. Кроме того, в кнопку питания встроен считыватель отпечатков пальцев. Также здесь предусмотрена инфракрасная камера с технологией распознавания лица, что повышает надежность девайса.
Ноутбук Lenovo ThinkPad E15 второго поколения / Фото пресс-служба Lenovo
Физическая шторка ThinkShutter позволяет пользователю закрыть веб-камеру.
Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ, а SSD-накопитель до 1 ТБ.
ThinkPad E15 второго поколения оснащен Full HD (1920х1080 пикселей) дисплеем с диагональю 15,6 дюймов. Яркость до 300 нит, что позволяет сохранить яркую картинку даже в солнечный день.
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За воспроизведение видео отвечает интегрированная видеокарта Intel Iris Xe или AMD Radeon Graphics. Опционально устройство можно выбрать с сенсорным экраном.
Стереодинамики от Harman Kardon мощностью по 2 Вт и с поддержкой технологии Dolby Audio обеспечат хорошее звучание.
Цена
ThinkPad E15 второго поколения уже доступен на украинском рынке по цене от 18 497 гривен.
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