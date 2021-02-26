Компания Framework уверена, что электроника должна быть рассчитана на длительный срок службы. Именно поэтому анонсировала ноутбук, который пользователи смогут самостоятельно обновлять, совершенствовать и ремонтировать, продлевая срок службы устройства и сокращая количество электронных отходов.

Устройство выполнено в тонком и легком корпусе – 15,85 миллиметра и 1,3 килограмма. Он оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2256x1504 точек. Однако главной особенностью ноутбука является возможность кастомизации, которыми не может похвастаться ни один другой лэптоп на рынке.

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Характеристики Framework

В новинке использованы чипы Intel Core 11-го поколения – Tiger Lake. Оперативной памяти стандарта DDR4 предусмотрено до 64 гигабайт, а емкость накопителя – 4 терабайта. Производитель указывает клавиатуру с ходом клавиш 1,5 миллиметра.

Вебкамера обеспечивает видео в разрешении Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Присутствует поддержка Wi-Fi 6e.



Ноутбук Framework пригоден к любым модификациям / Фото VideoCardz

Модернизация

Что касается возможностей кастомизации, прежде всего следует отметить поддержку плат расширения, благодаря которым практически полностью отпадает необходимость в использовании адаптеров. Пользователи смогут добавлять новые порты, для которых предусмотрено четыре отсека:

USB-C,

USB-A,

HDMI,

DisplayPort,

microSD и другие.



Изменять можно даже порты / Фото VideoCardz

Еще больший интерес вызывает возможность замены материнской платы. Производитель обещает выпускать новые платы со свежими процессорами для своего ноутбука. Конечно, присутствует возможность заменить накопитель, модуль Wi-Fi, а также оперативную память, для которой отведено два слота.



Производитель сам будет выпускать новые актуальные комплектующие для своего ноутбука / Фото VideoCardz

Замене подлежат и такие компоненты, как аккумулятор, экран, клавиатура и даже рамка дисплея. QR-коды на каждом из этих компонентов перенаправят пользователя на страницу с инструкциями по замене и в список совместимых комплектующих в интернет-магазине компании.

Компания отмечает, новый ноутбук на 50 процентов состоит из переработанного алюминия и на 30 процентов из переработанного пластика. Упаковка происходит с использованием полностью переработанных материалов.



Корпус состоит из переработанных материалов / Фото VideoCardz

Ноутбук можно будет приобрести в нескольких предварительно сконфигурированных вариантах, работающих под управлением Windows 10. Если же кто-то захочет собрать самостоятельно, можно купить набор комплектующих. В комплект любого из вариантов будет входить отвертка, которая будет полезной для модернизации ноутбука.

Информацию о ценах обещают в ближайшие недели. Поставка начнется уже этим летом.



О ценах пока ничего не известно / Фото VideoCardz