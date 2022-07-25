Nothing Phone (1) получил первое обновление: улучшенная камера, управление Tesla и "Галерея NFT"

Смартфон Nothing Phone (1), недавно поступивший в продажу, получил первое программное обновление. Обновление размером 120 МБ содержит исправление некоторых ошибок и новые интересные функции.

В частности, добавлен виджет NFT, позволяющий отображать невзаимозаменяемые токены прямо на рабочем столе. Раздел "Галерея NFT" появится в меню виджетов на телефоне после установки обновления.

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Новые возможности Nothing Phone (1) после обновления:

Благодаря обновлению пользователи Nothing Phone (1) могут удалить панель поиска Google со своего домашнего экрана, а фирменная подсветка Glyph теперь доступна, когда телефон находится в портретной ориентации.

Фотографии, снятые в условиях низкого освещения, теперь более четкие и содержат меньше шума, а основной и сверхширокоугольный датчики обеспечивают улучшенную согласованность цветов.

Для владельцев Tesla обновления добавляет возможность доступа к определенным элементам управления. К примеру, вы можете использовать свой Nothing Phone (1), чтобы включить кондиционер Tesla перед тем, как сесть в машину, включить свет внутри автомобиля и даже мигать фарами, чтобы помочь вам найти место, где вы припарковали машину.

Обновления также содержат важные июльские патчи безопасности для Android.



Список обновленных возможностей Nothing Phone (1) / Фото PhoneArena

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Среди прочего устранены ошибки, в том числе одна, из-за которой датчик отпечатков пальцев под дисплеем исчезал на экране блокировки. Быстрота и производительность Face Unlock тоже были улучшены.