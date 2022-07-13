Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики, цена и дата старта продаж смартфона

Компания Nothing провела долгожданную презентацию своего первого смартфона. Как и ожидалось, это гаджет не флагманского уровня, поэтому конкурировать с топовыми моделями других производителей молодой бренд не собирается.

Сердцем будущей новинки будет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ с тактовой частотой до 2,5 гигагерц и видеочипом Adreno 642L. Это означает, что смартфон принадлежит к среднебюджетному сегменту.

Интересно Asus готовит стильный и компактный смартфон на Snapdragon 8 Plus Gen 1

Характеристики Nothing Phone (1)

Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт .

. Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.

в зависимости от модели. Аппарат получил 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Защиту экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.

Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов . Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.

. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт. Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.

Nothing Phone (1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.

Производитель обещает три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.

Камеры

Производитель оснастил Phone (1) двумя основными камерами.

Первый датчик – широкоугольный Sony IMX766 – поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения (OIS и EIS), а также целый ряд программных функций, включая ночной, портретный режимы и режимы сканирования документов.

Второй – сверхшироугольный Samsung JN1. Его угол обзора 114 градусов и он может производить макроснимки с расстояния до 4 сантиметров.

Разрешение каждого модуля составляет 50 мегапикселей .

. Фронтальная камера – 16 мегапикселей.

Дизайн

Главной особенностью смартфона стала прозрачная задняя крышка, через которую видны внутренние детали и 900 светодиодов, которые загораются во время входящего звонка, при появлении уведомлений, мелькают в такт музыке, выполняют роль вспышки для камеры, показывают состояние аккумулятора во время зарядки и прочее. Пользователь может даже назначить индивидуальные световые комбинации на отдельные контакты телефонной книги.



Nothing Phone (1) в белом цвете / Фото Nothing



Nothing Phone (1) в черном цвете / Фото Nothing

Цена

За комбинацию 8/125 гигабайт просят 399 фунтов стерлингов.

Стоимость модели с 12 и 256 гигабайтами обойдется в 499 фунтов стерлингов.

Смартфон поступит в продажу в Великобритании 16 июля, но только в одной точке. Широкие продажи начнут 21 июля в 40 странах мира, причем среди них нет США. К сожалению, Украине тоже не повезло – у нас Nothing Phone (1) тоже продаваться не будет.