Nothing Phone (1) официально представлен: характеристики, цена и дата старта продаж смартфона
Источник:The Verge
Компания Nothing провела долгожданную презентацию своего первого смартфона. Как и ожидалось, это гаджет не флагманского уровня, поэтому конкурировать с топовыми моделями других производителей молодой бренд не собирается.
Сердцем будущей новинки будет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G+ с тактовой частотой до 2,5 гигагерц и видеочипом Adreno 642L. Это означает, что смартфон принадлежит к среднебюджетному сегменту.
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Характеристики Nothing Phone (1)
- Объем оперативной памяти смартфона составляет 8 или 12 гигабайт.
- Постоянной памяти также предлагают два варианта: 128 или 256 гигабайт в зависимости от модели.
- Аппарат получил 6,55-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 герц и встроенным сканером отпечатков пальцев.
- Защиту экрана обеспечивает каленое стекло Corning Gorilla Glass 5.
- Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 33 ватта и беспроводную 15-ваттную. Присутствует даже обратная беспроводная зарядка мощностью 5 ватт.
- Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IP53.
- Nothing Phone (1) работает под управлением Nothing OS на базе Android 12.
- Производитель обещает три года обновлений ОС и четыре года обновлений безопасности, которые будут выпускаться раз в два месяца.
Камеры
Производитель оснастил Phone (1) двумя основными камерами.
- Первый датчик – широкоугольный Sony IMX766 – поддерживает как оптическую, так и электронную стабилизацию изображения (OIS и EIS), а также целый ряд программных функций, включая ночной, портретный режимы и режимы сканирования документов.
- Второй – сверхшироугольный Samsung JN1. Его угол обзора 114 градусов и он может производить макроснимки с расстояния до 4 сантиметров.
- Разрешение каждого модуля составляет 50 мегапикселей.
- Фронтальная камера – 16 мегапикселей.
Дизайн
Главной особенностью смартфона стала прозрачная задняя крышка, через которую видны внутренние детали и 900 светодиодов, которые загораются во время входящего звонка, при появлении уведомлений, мелькают в такт музыке, выполняют роль вспышки для камеры, показывают состояние аккумулятора во время зарядки и прочее. Пользователь может даже назначить индивидуальные световые комбинации на отдельные контакты телефонной книги.
Nothing Phone (1) в белом цвете / Фото Nothing
Nothing Phone (1) в черном цвете / Фото Nothing
Цена
- За комбинацию 8/125 гигабайт просят 399 фунтов стерлингов.
- Стоимость модели с 12 и 256 гигабайтами обойдется в 499 фунтов стерлингов.
Смартфон поступит в продажу в Великобритании 16 июля, но только в одной точке. Широкие продажи начнут 21 июля в 40 странах мира, причем среди них нет США. К сожалению, Украине тоже не повезло – у нас Nothing Phone (1) тоже продаваться не будет.