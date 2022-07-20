Фанаты свирепствуют: Nothing Phone (1) буквально разваливается с первых дней использования

Еще до выхода смартфон Nothing Phone(1) завоевал внимание и любовь публики. Новое устройство от соучредителя OnePlus обещало не менее оригинальный дизайн. Именно это и получили пользователи, но не долго, поскольку, как оказалось, устройство распадается в руках после непродолжительного срока эксплуатации.

Не так давно мы рассказывали вам о том, что первые пользователи Nothing Phone (1) столкнулись с рядом проблем , таких как низкое качество экрана, битые пиксели у камеры и попадание влаги внутрь корпуса.

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Проблемы которых не ждали

Теперь же первые пользователи популярного еще до выхода смартфона Nothing Phone(1) начали жаловаться на новые недостатки. Согласно последним новостям, светодиодные полоски на задней панели устройства буквально отваливаются. Несмотря на то, что они продолжают светиться, надежность и продолжительность работы теперь вызывает большие вопросы.



Диодные полоски в Nothing Phone (1) просто отклеиваются / Фото mydrivers



Полоски отстают от корпуса смартфона / Фото mydrivers



Фанаты предлагают утилизировать всю партию Nothing Phone (1) / Фото mydrivers

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В социальных сетях пользователи предлагают утилизировать эту партию смартфонов, снова провести проверку качества, исключить некачественную продукцию и оптимизировать детали и компоненты. Несмотря на то, что бренд Nothing новый, он сразу получил огромную фанатскую базу владельцев смартфонов OnePlus, которые последовали за соучредителем компании и бывшим главой Карлом Пеем. Интересно, что до сих пор Noting никак не комментирует сообщения о проблемах, с которыми продолжают сталкиваться пользователи.