Nothing изменила характеристики смартфона Phone(1) на официальном сайте после релиза

Представленный в июле этого года смартфон Nothing Phone (1) достаточно активно обсуждался в сети из-за его оригинального дизайна и подсветки задней панели. Однако первые пользователи сразу же начали сообщать о проблемах с отстающими экранами и светодиодных полосках. Но после релиза смартфона его владельцы обнаружили еще одну неприятную особенность,

Выяснилось, что покупателей Nothing Phone (1) обманули информацией о максимальной яркости экрана. Согласно официальным данным этот показатель составляет 1200 кд/м2, но почти во всех тестах максимальная яркость экрана составляет менее 700 кд/м2. В некоторых тестах она не поднимается до 650 кд/м2.

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Nothing срочно изменила характеристики смартфона на официальном сайте после того, как это стало известно. В ответ Nothing заявила, что она проведет расследование внутри компании. Кроме того, компания изменила пиковую яркость на официальном сайте с 1200 до 700 кд/м2.

Другие проблемы Nothing Phone (1)

Не так давно мы рассказывали вам о том, что первые пользователи Nothing Phone (1) столкнулись с рядом проблем, таких как низкое качество экрана, битые пиксели у камеры и попадание влаги внутрь корпуса.

Впоследствии первые пользователи популярного еще до выхода смартфона Nothing Phone(1) начали жаловаться на новые недостатки. Светодиодные полоски на задней панели устройства буквально отваливаются. Несмотря на то, что они продолжают светиться, надежность и продолжительность работы теперь вызывает большие вопросы.

Дошло до того, что пользователи в социальных сетях начали предлагать утилизировать партию смартфонов, снова провести проверку качества, исключить некачественную продукцию и полностью оптимизировать детали и компоненты.

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Несмотря на то, что бренд Nothing новый, он сразу же получил огромную фанатскую базу владельцев смартфонов OnePlus, которые последовали за соучредителем компании и бывшим главой Карлом Пеем. Интересно, что до сих пор Noting никак не комментирует сообщения о проблемах, с которыми продолжают сталкиваться пользователи.