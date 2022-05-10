Nothing Launcher получил поддержку всех смартфонов, начиная с Android 11

Разработчик смартфонов Nothing недавно обновил свой фирменный лаунчер. Теперь оболочка доступна для любого Android смартфона начиная с 11-й версии операционки.

Ранее установить оболочку Nothing Launcher могли только владельцы одноименного смартфона и моделей Samsung Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 и Pixel 6. Теперь установить лаунчер может практически любой владелец современного смартфона с операционкой от Google.

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Чем интересен Nothing Launcher

Оболочка отличается интерфейсом в стиле "чистого" Android всего с несколькими не слишком значительными изменениями.

Из отличий – фирменный пиксельный шрифт и несколько авторских виджетов часов и погоды, которые можно настроить по желанию. Среди прочего лаунчер имеет свой набор иконок для приложений и минималистичную заставку рабочего стола.



Скриншоты Nothing Launcher / Фото gagadget / коллаж 24 канала

Что известно о компании Nothing

Молодая компания Nothing создана одним из основателей OnePlus Карлом Пеем. Она уже имеет в своем ассортименте, вероятно, самые нестандартные беспроводные наушники, а недавно анонсировала свой смартфон. Новинка должна появиться летом.



Так выглядит смартфон Nothing Phone (1) / Скриншот с презентации

Смартфон, называемый Nothing Phone (1), получит свою программную оболочку Nothing OS. В компании уверяют, что это будет одна из самых быстрых и плавных оболочек на рынке. Не исключено, что она будет основываться на Oxygen OS.

Что абсолютно точно – Nothing гарантирует три года обновления ОС и четыре года обновления безопасности.