Новинка кардинально отличается от первой гарнитуры бренда Nothing Ear(1). В ней нет активного шумоподавления и сменных силиконовых насадок.

Характеристики Nothing Ear (stick)

Наушники получили прозрачные ножки, показывая содержимое корпуса. Часть наушников, которая укладывается в ухо, имеет белый цвет. Зарядный футляр напоминает губную помаду – он имеет форму цилиндра и прозрачный. В целом, как отмечают в сети, конструкция очень похожа на AirPods третьего поколения.

Ear (stick) оснащен 12,6-миллиметровыми динамиками и 3 микрофонами для работы технологии Clear Voice. Управление воспроизведением и громкостью – сенсорное.

Наушники Nothing Ear (stick) / Фото Nothing

Среди набора функций новинки можно выделить технологию Bass Lock, динамично регулирующую басы под окружение слушателя. Среди других особенностей – защита от воды и пыли по стандарту IP54, поддержка Fast Pair для подключения к Android-устройствам и функция поиска наушников через смартфон.



Прозрачный зарядный чехол Nothing Ear (stick) / Фото Nothing

Время автономной работы составляет 29 часов. По заявлению производителя одной подзарядки хватит на 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Цена и когда ждать

Nothing Ear (stick) поступят в продажу 4 ноября по цене 99 долларов. Отметим, что продукция Nothing представлена и в Украине. Некоторые магазины предлагают беспроводные наушники Nothing Ear (1) и Nothing Phone (1). Вероятно, новые Ear (stick) также со временем появятся в продаже.



Наушники Nothing Ear (stick) и смартфон Nothing Phone (1) / Фото Nothing