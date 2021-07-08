Apple Watch и другие носимые гаджеты помогли изучить последствия коронавируса

С начала пандемии коронавируса был проведен ряд исследований относительно того, могут ли умные часы и браслеты выявлять ранние признаки и симптомы COVID-19. В новой статье, опубликованной журналом JAMA Network Open, отмечается, что такие устройства, как Apple Watch и Fitbit, наоборот способны определять долговременные последствия COVID-19.

Опубликованная статья опирается на исследование, которое проводилось с 25 марта 2020 года по 24 января 2021 года учеными из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии. В нем приняли участие более 37 тысяч человек, которые используют Fitbit, Apple Watch и другие носимые устройства.

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Исследование проводилось с помощью приложения MyDataHelps. Еще в октябре прошлого года по собранным данным была опубликована статья, согласно которой объединенные данные с носимых устройств и сообщений пользователей о симптомах обеспечивают более точное выявление заболеваний COVID-19 на ранних стадиях, чем сосредоточение внимания только на симптомах.

Новые данные свидетельствуют, что носимые гаджеты помогают определить длительное воздействие на здоровье

Теперь же ученые проанализировали другие собранные во время исследования данные и выяснили, что носимые устройства могут рассказать о долгосрочных последствиях коронавируса. Отмечается, что гаджеты фиксируют у переболевших COVID-19 устойчивые негативные изменения показателей здоровья, среди которых частота сердечных сокращений и показатели сна.

Какие показатели отслеживали

Ученые обнаружили, что примерно через девять дней после первого появления симптомов, частота сердечных сокращений больных COVID-19 снижается.

больных COVID-19 После этого спада, который не наблюдается у людей с другими заболеваниями, пульс повышается и остается высоким в течение нескольких месяцев.

и остается высоким в течение нескольких месяцев. На нормализацию частоты сердечных сокращений уходит около 79 дней.

Уровни качества сна и физической активности у тех, кто переболел коронавирусом, возвращаются к исходным значениям гораздо медленнее, чем у тех, кто перенес другие заболевания.

Гаджеты и дальше будут применять в исследованиях COVID-19

Ученые заявляют, что намерены в будущем провести больше исследований, основанных на данных, полученных в рамках наблюдения за состоянием здоровья людей, которые переболели COVID-19, с помощью носимых устройств.