Опубликованная статья опирается на исследование, которое проводилось с 25 марта 2020 года по 24 января 2021 года учеными из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии. В нем приняли участие более 37 тысяч человек, которые используют Fitbit, Apple Watch и другие носимые устройства.
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Исследование проводилось с помощью приложения MyDataHelps. Еще в октябре прошлого года по собранным данным была опубликована статья, согласно которой объединенные данные с носимых устройств и сообщений пользователей о симптомах обеспечивают более точное выявление заболеваний COVID-19 на ранних стадиях, чем сосредоточение внимания только на симптомах.
Новые данные свидетельствуют, что носимые гаджеты помогают определить длительное воздействие на здоровье
Теперь же ученые проанализировали другие собранные во время исследования данные и выяснили, что носимые устройства могут рассказать о долгосрочных последствиях коронавируса. Отмечается, что гаджеты фиксируют у переболевших COVID-19 устойчивые негативные изменения показателей здоровья, среди которых частота сердечных сокращений и показатели сна.
Какие показатели отслеживали
- Ученые обнаружили, что примерно через девять дней после первого появления симптомов, частота сердечных сокращений больных COVID-19 снижается.
- После этого спада, который не наблюдается у людей с другими заболеваниями, пульс повышается и остается высоким в течение нескольких месяцев.
- На нормализацию частоты сердечных сокращений уходит около 79 дней.
- Уровни качества сна и физической активности у тех, кто переболел коронавирусом, возвращаются к исходным значениям гораздо медленнее, чем у тех, кто перенес другие заболевания.
Гаджеты и дальше будут применять в исследованиях COVID-19
Ученые заявляют, что намерены в будущем провести больше исследований, основанных на данных, полученных в рамках наблюдения за состоянием здоровья людей, которые переболели COVID-19, с помощью носимых устройств.