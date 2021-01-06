Норвегия хочет прекратить в 2025 году продажу любых автомобилей, кроме электрических. Прошлый год в этих планах стал решающим, когда в стране продали больше электромобилей, чем автомобилей с ДВС и гибридных вместе взятых и, что интересно, самым популярным электромобилем оказалась совсем не Tesla.

Согласно отчету норвежской дорожной Федерации, в 2020 году в стране доля электромобилей среди всех приобретенных новых автомобилей составила 54,3 процента. Это мировой рекорд, пишет The Guardian.

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Что известно

В 2019 году доля электромобилей достигла 42,4 процента, а десять лет назад составляла 1 процент. По прогнозам, в 2021 году доля электромобилей среди всех купленных новых авто в Норвегии достигнет 65 процентов и впоследствии эта страна станет первой в мире, где за год не будет продано ни одной машины на ископаемом топливе.

В Норвегии очень надеются, что поставленная цель будет выполнена. На это намекает очень положительная динамика продаж электромобилей. Спрос на них рос месяц за месяцем.

Всего в 2020 году в стране было продано 141 412 новых автомобилей, из которых 76 789 были полностью электрическими.

Интересно, что электромобиль Tesla Model 3, занимавший в 2019 году первое место по уровню спроса, в 2020 году уступил электромобилям марки Volkswagen. Серия электромобилей Audi e-tron в виде спортивных внедорожников и спортивных автомобилей оказалась наиболее востребованной у норвежцев позицией в 2020 году.



Audi e-tron Sportback / Фото autonews

Власть Норвегии лишила владельцев электрокаров всех налогов, собираемых с собственников машин с ДВС, и норвежцы разбирают электромобили как горячие пирожки зимой.

Всего в 2020 году в Европе продано более 500 тысяч полностью электрических автомобилей.