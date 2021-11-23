Как используют автономный контейнеровоз

Согласно имеющимся данным, 80-метровый автономный контейнеровоз будет использоваться для грузоперевозок между заводом Yara в Порсгрунне на юге Норвегии и экспортным портом в Бревике, которые расположены на расстоянии 14 километров друг от друга. Предполагается, что электрический контейнеровоз будет введен в эксплуатацию в начале следующего года.

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На начальном этапе судно будет контролировать человек, а полностью автономным оно станет лишь через два года. Контейнеровоз сможет загружать и выгружать грузы, а также заряжать аккумуляторы без участия человека.

В конструкции судна задействованы решения Kongsberg и Vard, включая датчики, а также другое аппаратное и программное обеспечение, на основе которых реализована система автономного управления.

Ввод в эксплуатацию электрического контейнеровоза позволит сократить выбросы углерода на 1000 тонн в год. Для Yara это значительное снижение выбросов, поскольку завод компании в Порсгрунне является одним из крупнейших источников выброса CO₂ в Норвегии.

Мы сделали этот технологический скачок, чтобы показать, что это возможно, и я думаю, что в мире так много маршрутов, по которым могут ходить суда такого типа,

– рассказал директор Yara Свейн Торе Холзетер.

Контейнеровоз Birkeland: смотрите видео

Запуск судна

Yara Birkeland совершил короткое путешествие из коммуны Хортен в Осло с людьми на борту. Теперь судно ждет сертификация, после которой состоятся коммерческие операции.

Сначала загрузки и разгрузки судна будут выполнять с помощью рабочих, однако в будущем для таких операций хотят привлечь роботов, включая краны и транспортные средства. При этом сами автономные суда, по мнению специалистов, научатся обмениваться информацией, что сделает их эксплуатацию безопасной.