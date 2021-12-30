В Норвегии обнаружили артефакты с древними рунами

Изучение древних языков – дело не простое. И этому могут помочь давние артефакты, в которых содержатся образцы текста. Но такие находки – редкость, поэтому не удивительно, что археологи обрадовались обнаруженным в Осло рунам.

В столице Норвегии, Осло, проводились археологические раскопки на территории парка Middelalderparken. Там когда-то размещалась южная часть средневекового города Осло. Исследования вполне оправдали себя, ведь ученые нашли сразу два удивительно редких артефакта: деревянную дощечку с древними рунами на одной стороне и латинским текстом на другой, а также – костяной обломок, который также содержит древнескандинавские руны.

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Досточка с латинским текстом и рунами по разные стороны / Фото Heritage Daily

Подробнее о находках

Раскопки на территории парка Middelalderparken проводились не просто, ведь там также расположены руины древней церкви Святого Климентия и руины бывшего королевского поместья Kongsgård. Теперь там обнаружили новые артефакты:

Деревянная досточка. На одной стороне – латинский текст, на другой – древненорвежские руны. Кость крупного домашнего животного (лошадь или корова) с рунической надписью, которая состоит из 13 рун на одной стороне и одной нечеткой на другой стороне. Это первая кость с рунами, найденная на территории Норвегии за последних 30 лет.

Кость с рунами / Фото NICU

Профессор Кристель Зилмер специализируется на рунах и иконографии. Она дала первоначальную оценку и попыталась интерпретировать текст.

Это два интересных открытия, которые расширяют наши знания о рунических знаниях, каллиграфии и использовании языков в средневековых городах,

– говорит профессор.

Интерпретация рун и латинской надписи оказалась довольно сложной задачей, ведь буквы выглядят не очень четко, а обломок дерева, вероятно, не полон.

Кристель говорит, что на деревянной дощечке написано на латыни "manus Domine/i". "Manus" переводится как "рука", а "Domine" – "владыка, Бог". Зилмер предполагает, что это может быть частью латинской молитвы In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Бог правды...". Также исследовательница обнаружила мелкие знаки на дереве, но расшифровать их пока не удалось. Профессор считает, что это может означать фразу "это правда"

Рунами нанесено женское имя – "Bryngjerd, er det/som det…". Однако в контексте надписи с рунами, вероятно, является продолжением молитвы на латинском языке.

Расшифровать надпись на кости животного пока тоже не удалось. Исследователь предполагает, что руны относятся либо к личному имени человека, либо к прозвищу.

Ученые, конечно, продолжат изучать ценные артефакты, которые помогут им лучше понять "рунический язык" и место Бога в жизни древних скандинавов.