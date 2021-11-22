Лунные вездеходы использовались трижды во время программы "Аполлон" и обеспечивали астронавтам возможность передвигаться на большие расстояния для исследования поверхности естественного спутника Земли. Они представляли собой двухместные четырехколесные и открытые электромобили, которые получали энергию от неперезаряжаемых аккумуляторов и доставлялись на Луну в сложенном виде. На борту вездеходов располагалась система радио- и телевизионной связи, а также кино- и фотокамеры.

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Для чего нужны луноходы программе "Артемида"

В программе NASA "Артемида", предусматривающей возвращение людей на Луну в 2025 году, лунные вездеходы будут играть важную роль в масштабных исследованиях на поверхности Луны. Предполагается, что будет несколько вариантов транспортных средств, в том числе японское космическое агентство JAXA и Toyota, по договоренности с NASA, разработают герметичный лунный автомобиль, в котором два-четыре человека могут находиться до двух недель.



Лунный автомобиль JAXA й Toyota (визуализация) / Фото JAXA

Еще одним вариантом вездехода станет открытый луномобиль LTV (Lunar Terrain Vehicle), похожий на вездеходы аполлонов, который можно использовать для разведки местности. NASA начало поиск компаний, способных создать подобный автомобиль в начале 2020 года, а в мае этого года Lockheed Martin и General Motors объявили о планах создать такой аппарат для агентства.



LTV будет выглядеть так / Фото NASA

Луноход от Northrop Grumman

16 ноября 2021 года компания Northrop Grumman объявила, что она совместно с четырьмя другими компаниями создаст для использования в Артемиде четырехколесный негерметичный лунный вездеход. Ожидается, что вездеходом можно будет управлять как вручную, так и дистанционно. Он сможет пережить лунные ночи, а срок его службы может составлять до десяти лет.

Northrop Grumman создаст луноход для программы "Артемида": смотрите видео

Компания Intuitive Machines разработает модернизированную версию аппарата Nova-C.

разработает модернизированную версию аппарата Nova-C. Компания Lunar Outpost поможет Northrop Grumman в разработке конструкции вездехода, в частности, систем пылеподавления и теплоотвода.

поможет Northrop Grumman в разработке конструкции вездехода, в частности, систем пылеподавления и теплоотвода. Компания AVL поможет в создании электрической двигательной установки.

поможет в создании электрической двигательной установки. Наконец, компания Michelin поможет создать специальные безвоздушные шины для вездехода.

Ожидается, что к работам будут привлекаться также астронавты программы "Аполлон" Гаррисон Шмитт и Чарльз Дьюк.