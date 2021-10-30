По результатам исследования салфетку сочли полностью непригодной для ремонта. Продукт набрал 0 баллов из 10 возможных

Интересно Apple выпустила салфетку для протирания дисплеев – она несовместима со старыми iPhone

Результаты

Салфетке посвятили массу шутливых комментариев. В частности, исследователи сделали фото, на котором вытирают экран смартфона не самой салфеткой, а намекающей на цену 20-долларовой банкнотой. Изображение подписали фразой "Мы попытались воспользоваться одной. Мы все делаем правильно?"

Шутки о салфетке от Apple / Фото iFixit

Материал iFixit вышел под заголовком "The Thinnest Apple Device Yet: Polishing Cloth Teardown" – Тончайшее устройство Apple: разборка салфетки для экрана. Эксперты подошли к делу со всей серьезностью, тщательно проанализировав салфетку.

Отмечается, что материал по ощущениям идентичен тому, что используется в подложке в Smart Cover (чехол-обложка для планшета) с тонким слоем микрофибры.

Оба имеют "четкое ощущение синтетической кожи с оттенком пушистости, похожее на алькантару" (искусственную замшу).

Под микроскопом салфетка Apple показала себя как обычная ткань.

Салфетка Apple под микроскопом / Фото iFixit

При ближайшем рассмотрении оказывается, что на самом деле это "две склеенные тряпки".

Если вы чувствуете себя немного не в восторге от покупки в 19 долларов, разделите слои, и вы получите две салфетки, каждая из которых стоит всего 9,50 доллара.

– шутят в iFixit.

Салфетка Polishing Cloth состоит из двух слоев ткани / Фото iFixit

В результате исследователи заявили, что "тончайшее устройство Apple" зря отняло у них время и почти 20 долларов: "Новая салфетка для экрана Apple Polishing Cloth получает 0 из 10 по нашей шкале ремонтопригодности за то, что отвлекает нас от очень важной разборки MacBook Pro и не собирается снова после того, как мы разрезали ее на части ножницами".



Порезанная салфетка Polishing Cloth / Фото iFixit

