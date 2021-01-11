Компания HMD Global, которая выпускает устройства под брендом Nokia, имеет пока лишь один смартфон с поддержкой сетей 5 поколения. Это Nokia 8.3 5G. При этом в 2021 бренд планирует выпустить сразу 4 таких смартфона.

При этом два из этих смартфонов будут выпущены в первой половине года, а еще два компания представить уже во второй половине 2021 года, пишет Gizmochina.

К теме Обновления выводят из строя Xiaomi Mi A3: производитель предложил решение

Что еще известно

Эти смартфоны станут преемниками моделей Nokia 5.4, Nokia 7.3, Nokia 8.3 и Nokia 9 PureView, которые выйдут под названиями:

Nokia 5.5 5G,

Nokia 7.4 5G,

Nokia 8.4 5G,

Nokia 9.x PureView.

Более того известный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер, известный под ником OnLeaks, опубликовал качественные рендеры нового смартфона Nokia. Правда, неизвестно ли это один из выше перечисленных смартфонов.

Возможно это будет модель Nokia 6.3 или 6.4 – этот смартфон не должен поддерживать сети пятого поколения.