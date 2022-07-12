HMD, владеющая когда-то популярным брендом, анонсировала три новых телефона, включая Nokia 5710 XpressAudio. Он получил встроенный зарядный футляр для пары беспроводных наушников и сами наушники в комплекте.

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Nokia 5710 XpressAudio

Как можно понять из рекламных изображений, спереди телефон смотрится как обычный кнопочный моноблок с 2,4-дюймовым дисплеем и классической клавиатурой T9.

Однако сзади есть зарядный отсек, прикрываемый пластиковой крышкой-слайдером. В нем разместилась пара наушников.

Согласно характеристикам, они предлагают до четырех часов воспроизведения музыки на одном заряде или 2,4 часа в режиме разговора, а сам телефон имеет достаточно длительное время работы от батареи, поэтому держать заряженными аксессуары не составит большой проблемы.

HMD говорит, что съемный аккумулятор Nokia 5710 XpressAudio емкостью 1450 миллиампер-часов обеспечивает до шести часов работы в режиме разговора в сети 4G и до 20 дней в режиме ожидания с двумя SIM-картами 4G.

В открытом виде крышка перекрывает камеру.



Nokia 5710 XpressAudio / Фото HMD

О других характеристиках ничего неизвестно. Неясно, сколько в нем памяти, какая камера, есть ли дополнительные функции. Ясно только, что он работает на обновленной операционной системе Series 30 Plus, которая использовалась в телефонах Nokia на протяжении почти десятилетия. Поэтому, скорее всего, такие сервисы как Spotify или Apple Music на нем работать не будут.

Устройство будет продаваться за 74,99 фунта стерлингов (69 евро) и будет доступно в Великобритании в конце июля. Пока нет информации о выпуске в США и других странах.