Компании Nokia и Samsung подписали патентное соглашение. Согласно договоренности, Samsung будет выплачивать Nokia роялти (платежи за пользование) за использование запатентованных инноваций в области видео.

Речь идет именно о финском бренде Nokia, при этом компания HMD Global не является участником сделки.

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Nokia получила немало наград за свои видеотехнологии, в том числе 4 Technology & Engineering Emmy Awards. За последние 20 лет компания инвестировала более 129 миллиардов евро в исследования и разработки.

Также на счету бренда более 20 тысяч различных видов патентов (свыше 3500 из которых относятся к 5G).

Nokia и Samsung: история сотрудничества

Nokia и Samsung имеют долгую историю сотрудничества. В 2013 году Samsung подписала 5-летний контракт на лицензирование патентов Nokia.

В 2016 году компании расширили это соглашение перекрестным лицензированием. Это произошло после того, как Nokia выиграла арбитраж по патентному лицензированию. В 2018 году патентное соглашение было продлено еще раз.