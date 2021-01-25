Финская компания HMD Global запланировала на ближайшие месяцы анонс нескольких смартфонов Nokia. Это будут устройства начального и среднего уровней под управлением Android.

Источник: NokiaPowerUser.

В начале февраля покажут Nokia 1.4. Устройство получит процессор с четырьмя ядрами, 1 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью 16 гигабайт, 6,51-дюймовый дисплей формата HD+, селф-камеру на 5 мегапикселей и двойную основную камеру с датчиками на 8 и 2 мегапикселя. Новинка будет получать питание от аккумулятора емкостью 4 000 мА·ч.

Какими будут другие модели

В конце текущего или в начале следующего квартала дебютирует модель Nokia 6.3/6.4 5G с поддержкой связи пятого поколения. Смартфону приписывают наличие процессора Snapdragon 480, дисплея FHD+ размером 6,4 дюйма по диагонали, 16-мегапиксельной фронтальной камеры и основной камеры с 48-мегапиксельным основным датчиком и оптикой ZEISS. Объем оперативной памяти будет достигать 6 гигабайт, емкость постоянной памяти 128 гигабайт. Питание обеспечит батарея на 4 500 мА·ч.



Nokia 5.4 и Nokia 7.3 / Фото Nokia

Наконец, в феврале или марте состоится презентация Nokia 7.3/7.4 5G. Аппарат получит процессор Snapdragon 690, до 8 гигабайт ОЗУ, накопитель емкостью до 128 гигабайт, 6,39-дюймовый дисплей формата FHD+ и батарею на 5 000 мА·ч. Впереди расположится 24-мегапиксельная камера, сзади – основной сенсор на 48 или 64 мегапикселя.