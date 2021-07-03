Слухи, которые распространяли по интернету в течение суток, утверждали, что HMD Global готовит линейку топовых смартфонов Nokia X60 под управлением HarmonyOS. Компания Nokia опубликовала официальный комментарий по этому поводу.

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Будет ли Nokia на HarmonyOS

Huawei опровергла сообщения СМИ о том, что новые телефоны Nokia будут использовать ее HarmonyOS, и заявила, что новости "ложные",

– сообщило китайское издание Global Times.

Nokia так же заявила, что компания стремится предложить своим клиентам все возможности Android, поэтому разработчики остаются с Google и ее фирменной операционной системой.

Смартфонам Nokia X60 и Nokia X60 Pro приписывали изогнутые экраны, поддержку 5G, аккумулятор емкостью 6000 мА•ч и многомодульную камеру с основным датчиком разрешением 200 мегапикселей.