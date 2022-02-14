Nokia представила новый смартфон G21 с "чистым" Android: когда он появится в Украине

Официальный анонс смартфона Nokia G21 состоялся. У модели, которая стала продолжением прошлогодней Nokia G20 есть чем похвастаться и сейчас мы расскажем на что стоит обратить внимание.

Ранее 24 канал уже сообщал, что в базе данных бенчмарка Geekbench была замечена модель Nokia G21 из ключевыми характеристиками. Поэтому ни для кого не стала сюрпризом "начинка" гаджета".

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Особенности Nokia G21

Процессор

Аппаратной основой смартфона стал 8-ядерный процессор Unisoc T606, который изготавливается по техпроцессу 12 нм и объединяет два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Mali G57 MP1. Устройство поддерживает работу в сетях 4G/LTE.

Экран

Одна из главных особенностей G21 заключается в наличии LCD-дисплея с диагональю 6,5 дюймов (HD+) и частотой обновления до 90 Гц.

Поддерживается адаптивный режим, при активации которого частота обновления будет снижаться до 60 Гц, когда этого достаточно. Такой подход позволяет продлить время автономной работы гаджета.

Камера

По сравнению с прошлогодней моделью новинка получила значительно более производительный процессор.

Еще одним существенным изменением стало появление 50-мегапиксельного сенсора, на базе которого построена основная камера устройства. Разработчики не уточнили характеристики модуля, но отметили, что он поддерживает режим Super Resolution (повышается детализация снимков) и ночную съемку. Камера дополняется парой 2-мегапиксельних сенсоров – датчиками глубины и модулем для макросъемки.



Новый Nokia G21 / Фото 24 канал / Nokia

Память и другие особенности

Конфигурация дополняется 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гбайт . При необходимости расширить хранилище можно благодаря карте памяти формата microSD.

. При необходимости расширить хранилище можно благодаря карте памяти формата microSD. Есть слоты для подключения двух SIM-карт.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5050 мАч , благодаря которой аппарат сможет проработать до трех дней (по мнению производителя).

, благодаря которой аппарат сможет проработать (по мнению производителя). Есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт, но при этом в комплект поставки входит зарядное устройство на 10 Вт.

Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой поверхности корпуса, аналогично тому, как это было реализовано в прошлогоднем смартфоне серии. Поддерживается технология разблокировки лицом, причем, по заявлению разработчиков, аппарат может определять владельца даже в медицинской маске.

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Цена Nokia G21

Смартфон Nokia G21 будет поставляться с Android 11 на борту. Разработчики обещают в будущем обновить смартфон до Android 12 и Android 13, а также обеспечивать пользователей обновления безопасности в течение трех лет.

Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения корпуса: Nordic Blue и Dusk. Стоимость G21 начинается от 170 евро (≈ 5400 гривен).

Когда смартфон появится в Украине

Nokia G21 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 года в конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ.