Nokia планирует выпустить доступный смартфон G21 на чипе UNISOC
Источник:GSMArena
В прошлом году на рынке появился доступный смартфон Nokia G20 и, похоже, компания уже готовит ему замену в 2022 году. В базе данных бенчмарка Geekbench была подмечена модель Nokia G21 и ее ключевые характеристики.
Каким будет новый смартфон от Nokia
Согласно данным Geekbench, новинка будет построена на базе восьмиядерного чипсета UNISOC T606 с максимальной тактовой частотой 1,61 ГГц. Устройство набирает 312 и 1157 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, что является типичным показателем для платформы начального уровня.
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Чипсет работает вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти, но, вероятно, будут представлены и модификации с другим объемом ОЗУ. В качестве операционной системы используется Android 11.
Сейчас о смартфоне известно только по слухам.
- Ожидается, что он получит 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+.
- Устройству приписывают тройную основную камеру с главным 50-Мп сенсором
- Вероятно, смартфон получит 128 Гбайт памяти.
- Что касается емкости аккумулятора, то скорее всего стоит ожидать 5000 мА час.
Nokia G21 будет доступен в черном и фиолетовом цветах.
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