Nokia планирует выпустить доступный смартфон G21 на чипе UNISOC

В прошлом году на рынке появился доступный смартфон Nokia G20 и, похоже, компания уже готовит ему замену в 2022 году. В базе данных бенчмарка Geekbench была подмечена модель Nokia G21 и ее ключевые характеристики.

Каким будет новый смартфон от Nokia

Согласно данным Geekbench, новинка будет построена на базе восьмиядерного чипсета UNISOC T606 с максимальной тактовой частотой 1,61 ГГц. Устройство набирает 312 и 1157 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, что является типичным показателем для платформы начального уровня.

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Чипсет работает вместе с 4 гигабайтами оперативной памяти, но, вероятно, будут представлены и модификации с другим объемом ОЗУ. В качестве операционной системы используется Android 11.

Сейчас о смартфоне известно только по слухам.

Ожидается, что он получит 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+.

Устройству приписывают тройную основную камеру с главным 50-Мп сенсором

Вероятно, смартфон получит 128 Гбайт памяти.

Что касается емкости аккумулятора, то скорее всего стоит ожидать 5000 мА час.

Nokia G21 будет доступен в черном и фиолетовом цветах.

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