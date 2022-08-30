Nokia окончательно прекратит деятельность в россии: как это будет

Процесс выхода компаний из россии тянется до сих пор. Многие бренды, которые в марте заявили о закрытии бизнеса с оккупантами, еще не завершили его. Nokia, например, продолжает поддерживать критические сети. Однако скоро и это прекратится.

Как пишет источник, о полном выходе с рынка России заявил генеральный директор компании. Несмотря на то, что несколько секторов, включая телекоммуникационные, были освобождены от некоторых санкций по гуманитарным причинам, Nokia заявила, что полная остановка бизнеса выглядит единственным выходом.

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Детали решения

Nokia продолжит поддерживать клиентов при выходе, но не дальше. Пока невозможно сказать, сколько времени займет весь процесс, однако вероятнее всего, это произойдет уже до конца года. В настоящее время компания подает заявку на получение соответствующих лицензий для поддержки клиентов в соответствии с действующими санкциями.

Судя по всему, причина в крайне низких продажах. И Nokia, и ее партнер Ericsson сделали очень низкий процент продаж в России. В то время как китайские компании, такие как Huawei и ZTE, набирают большую долю.

Мы просто не видим никаких возможностей продолжать работу в стране при нынешних обстоятельствах,

– заявил генеральный директор Пекка Лундмарк.

Помимо всего прочего, Лундмарк заявил, что Nokia не будет выполнять план, объявленный в ноябре по созданию совместного предприятия с российским YADRO для строительства базовых станций телекоммуникаций 4G и 5G.

Решение компании покинуть россию повлияет на 2000 работников. Большинство из них уволят, однако некоторым, пишет Reuters, могут предложить работу в других странах.