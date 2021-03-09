Бренд Nokia обычно не раскрывает в своей квартальной финансовой отчетности количество сотрудников. Это позволило скрыть сокращение расходов Nokia на оплату труда на 500 миллионов евро в 2020 году.

При этом стало известно, что в 2019 году компания сократила штат на 5000 человек, а в 2020 году уволила более 6000 работников.

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Всего за 2 года Nokia уволила 11044 сотрудника, при этом в 2020 году в компании работали 92 039 человек. В прошлом году количество сотрудников в Китае сократилось на 12% до 13749 работников.

В последние годы, когда мы скорректировали нашу стратегию в соответствии с бизнес-целями и направлениями деятельности, количество наших сотрудников колебалось,

– заявили в Nokia.

Финансовые потери

Два года назад операционный убыток Nokia составил 59 миллионов евро, а в прошлом году компания достигла прибыли в размере 885 миллионов евро. Чистые убытки за последние 3 года превышают 3 миллиарда евро.

В связи с этим компания сократила расходы на исследования и разработки. Инвестиции в 2018 году составили почти 4,8 миллиарда евро. В 2019 году компания потратила около 4,5 миллиарда евро, а в прошлом году – еще 450 миллионов евро.

Акционеры уже опасаются, что компания может потерять конкурентоспособность.