Бренд Nokia зазвичай не розкриває у своїй квартальної фінансової звітності про кількість співробітників. Це дало змогу приховати скорочення витрат Nokia на оплату праці на 500 мільйонів євро у 2020 році.

При цьому зараз стало відомо, що в 2019 році компанія скоротила штат на 5000 людей, а у 2020 році звільнила понад 6000 працівників.

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Всього за 2 роки Nokia звільнила 11044 співробітники, при цьому в 2020 році в компанії працювали 92 039 людей. У минулому році кількість співробітників в Китаї скоротилося на 12% до 13749 працівників.

В останні роки, коли ми скорегували нашу стратегію відповідно до бізнес-цілей і напрямків діяльності, кількість наших співробітників коливалася, –

заявили у Nokia.

Фінансові втрати

Два роки тому операційний збиток Nokia склав 59 мільйонів євро, а в минулому році компанія досягла прибутку в розмірі 885 мільйонів євро. Чисті збитки за останні 3 роки перевищують 3 мільярди євро.

У зв'язку цим компанія скоротила витрати на дослідження і розробки. Інвестиції в 2018 році склали майже 4,8 мільярда євро. У 2019 році компанія витратила близько 4,5 мільярда євро, а в минулому році – ще 450 мільйонів євро.

Акціонери вже побоюються, що компанія може втратити конкурентоспроможність.