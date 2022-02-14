Смартфоны бренда, который сегодня принадлежит компании HMD Global, уже традиционно после ухода в прошлое операционной системы Windows Phone, выходят на чистом Android. Вместе с моделью G11, представили также G21, о которой мы написали в отдельном материале 24 канала.

Интересно Рейтинг лучших: самые производительные Android-смартфоны в разных ценовых категориях по версии Antutu

Nokia G11: характеристики смартфона

Nokia G11 оснащен экраном диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 герц.

Кстати. Это первые смартфоны серии G, которые получили такую частоту обновления – она обеспечивает лучшую плавность отображения контента во время просмотра фотографий и видео, чтение или общение в соцсетях.

Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

Корпус выполнен из поликарбонатного покрытия. Он стал тоньше и эргономичнее.

Для дополнительной защиты от случайных царапин созданы специальные прозрачные чехлы, изготовленные из переработанных материалов и могут быть безопасно утилизированы.

Основная камера Nokia G11 сочетает в себе главный сенсор на 13 мегапикселей с автофокусом , макролинзу на 2 мегапикселя и сенсор глубины изображения также на мегапиксели.

, макролинзу на 2 мегапикселя и сенсор глубины изображения также на мегапиксели. Функция интеллектуального зума AI Super Resolution помогает фотографировать с большим приближением в хорошем качестве.

Фронтальная камера имеет 8 мегапикселей.

Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5050 миллиампер часов , что, по обещаниям производителя, держит заряд до 3 дней при максимальной производительности.

, что, по обещаниям производителя, держит заряд до 3 дней при максимальной производительности. Специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver продлевает время работы на одном заряде батареи за счет ограничения приложений, которыми вы сейчас не пользуетесь. Вы можете самостоятельно настроить, на чем именно экономить заряд, чтобы всегда иметь доступ к необходимым функциям, или отключить этот режим в любой момент.

​

Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

В наличии модуль NFC для бесконтактных оплат.

В арсенале заявлен специальный режим "Маска", который обеспечивает удобную разблокировку устройства даже, если его владелец в маске.

Из коробки смартфон поставляется с ОС Android 11, однако сразу готов обновиться до следующей версии, Android 12.

Компания обещает, что Nokia G11 получит вдвое больше ежемесячных апдейтов системы безопасности в течение 3-х лет, чем устройства конкурентов на рынке. Операционная система будет обновляться два года.

​Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

Nokia G11 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 года в конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Цвета: графит и серебристый.

В комплект входит блок питания на 10 ватт, а также предусмотрена поддержка быстрой зарядки 18 ватт.

О ценах пока ничего не известно.