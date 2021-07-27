Легендарная Nokia 6310 вернулась – современное перевоплощение культового телефона

Оригинальная Nokia 6310 в свое время завоевала огромную популярность среди пользователей благодаря строгому дизайну и высокой надежности. Через двадцать лет HMD Global решила перевыпустить классический аксессуар.

Перевоплощение Nokia 6310

Новый кнопочный телефон получил довольно большой для своего класса 2,8-дюймовый экран. Также в устройстве предусмотрен специальный режим, призванный помочь людям со слабым зрением.

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При активации специального режима увеличиваются экранные шрифты, а в меню отображается по одной большой иконке. Кроме того, уровень громкости устанавливается на максимум.

Другие функции Nokia 6310

Новая Nokia 6310 оснащена FM-приемником, который может работать и без подключения наушников. Не забыли создатели обновленного телефона и о легендарной "змейке" и незаменимом фонарике.

Nokia 6310 также получила:

однокристальную систему Unisoc 6531F ;

; 8 МБ оперативной памяти;

16 МБ флэш-памяти;

операционную систему Series 30+ (S30+);

камеру, разрешением 0,3 Мп;

слот для карт памяти MicroSD (поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ);

Bluetooth 5.0 и Wi-Fi;

поддержку двух SIM-карт.

Телефон выполнен в прочном корпусе из поликарбоната и доступен в ярких цветах. Благодаря наличию только базовых функций и аккумулятору на 1150 мА*ч устройство может работать в режиме ожидания до трех недель. Nokia 6310 уже доступна для заказа в зеленом, черном и желтом цветах.

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