Перевоплощение Nokia 6310
Новый кнопочный телефон получил довольно большой для своего класса 2,8-дюймовый экран. Также в устройстве предусмотрен специальный режим, призванный помочь людям со слабым зрением.
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При активации специального режима увеличиваются экранные шрифты, а в меню отображается по одной большой иконке. Кроме того, уровень громкости устанавливается на максимум.
Другие функции Nokia 6310
Новая Nokia 6310 оснащена FM-приемником, который может работать и без подключения наушников. Не забыли создатели обновленного телефона и о легендарной "змейке" и незаменимом фонарике.
Nokia 6310 также получила:
- однокристальную систему Unisoc 6531F;
- 8 МБ оперативной памяти;
- 16 МБ флэш-памяти;
- операционную систему Series 30+ (S30+);
- камеру, разрешением 0,3 Мп;
- слот для карт памяти MicroSD (поддерживаются карты емкостью до 32 ГБ);
- Bluetooth 5.0 и Wi-Fi;
- поддержку двух SIM-карт.
Телефон выполнен в прочном корпусе из поликарбоната и доступен в ярких цветах. Благодаря наличию только базовых функций и аккумулятору на 1150 мА*ч устройство может работать в режиме ожидания до трех недель. Nokia 6310 уже доступна для заказа в зеленом, черном и желтом цветах.
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