В Украине представили новый доступный смартфон среднего уровня Nokia 5.4. Он оснащен 48-мегапиксельной камерой, а также пространственным звуком OZO со встроенным шумоподавлением.

Также стоит отметить большую батарею, на одном заряде Nokia 5.4 может проработать 2 дня.

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Характеристики Nokia 5.4

Основная камера имеет 4 модуля с главным датчиком на 48 Мп. Сенсор с ультрашироким углом обзора отвечает за панорамные фотографии, а сенсор глубины и макросенсор – за качественную проработку деталей портретов и фокусировку на объектах поблизости. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.



Nokia 5.4 / Фото пресс-служба Nokia

В смартфоне используются современные технологии стабилизации изображения и шумопоглощения, а также пространственный звук OZO Audio – все для съемки видеороликов отличного качества.

Сердцем устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 662. В паре с AI-функцией "Адаптивной батареи", что гарантирует 2 дня автономной работы.

Nokia 5.4 получил 6,39-дюймовый HD+ дисплей с вырезом для селфи-камеры. Также производитель обещает 3 года обновления безопасности и двухлетнее обновлением программного обеспечения.

Цена

Рекомендованная розничная цена на украинском рынке составляет 5499 гривен.