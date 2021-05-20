Когда МКС попадает в тень Земли, то наконец-то можно сфотографировать звезды. На освещенной Солнцем стороне Земли их не видно, ведь свет отзеркаливается от поверхности планеты и попадает в объектив.

Интересно Как выглядит полярное сияние из космоса: подборка впечатляющих фотографий

 

МКС
Над Индийским океаном / Фото NASA

ISS
Полярное сияние под звездами / Фото NASA

ISS
Звезды и собственное свечение атмосферы / Фото NASA

МКС
Грузовой корабль Dragon и Магеллановы облака / Фото NASA

МКС
Грузовой корабль ATV-5 и созвездие Скорпиона / Фото NASA

МКС
Грузовой корабль Cygnus и Италия с высоты 400 километров / Фото NASA