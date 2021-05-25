Нобелевский лауреат по экономике назвал биткоин ерундой

Истерия вокруг биткоина и рынка криптовалюты продолжает распространяться. И пока одни продолжают инвестировать, все больше экспертов утверждают о возможном скором крахе этого рынка. Пол Кругман, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года считает, что так называемое биткойн-сообщество не что иное, как культ, который держится исключительно на слепой вере своих членов.

Несмотря на то, что на прошлой неделе биткоин аннулировал все накопления 2021 года, это не испугало инвесторов – наоборот, привлекло их еще больше. На конец апреля более 2,1 миллиона взрослых американцев, или 14% взрослого населения, приобрели себе какую-то криптовалюту.

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К концу года, по прогнозу криптообменника Gemini, количество владельцев крипты удвоится, поскольку люди боятся потерять "такую уникальную возможность" разбогатеть.

При этом подавляющее большинство новых инвесторов не осознает риски инвестиций в биткоин или другие криптовалюты. Недавний опрос показал, что всего лишь 16,9% тех, кто купили криптовалюту, полностью понимают ее ценность и потенциал, тогда как 33,5% либо совсем не разбираются в этом вопросе, либо только начинают изучать тему.

Что думает о биткоине лауреат Нобелевской премии

Я мало пишу о биткоине, потому что нет положений для обсуждения. Биткоин не новая инновация, он существует с 2009 года, и за все это время никто не нашел ему никакого хорошего применения. Это не удобное средство обмена; это не стабильное средство сбережения; это определенно не расчетная денежная единица,

– написал Пол Кругман в твитере.

Кругман отмечает, что ценность биткоина основана на мысли, что это технологически продуманный способ защитить себя от неизбежного коллапса фиатных денег, который когда-нибудь наступит. Экономист назвал биткоин и его мнимую ценность либертарианской ерундой с добавлением техножаргона.

По либертарианскому мировоззрению, все человеческие отношения должны базироваться на добровольных началах; законом должны быть ограничены только такие действия, которые силой заставляют других против их воли. В современном понимании, либертарианцы выступают за уменьшение налогов, дерегуляции и приватизации.

Вместе с тем Кругман не считает, что смерть биткоина наступит быстро. По его мнению сторонники этой криптовалюти ведут себя как члены культа, а их количество все увеличивается, поэтому полный крах может наступить не так быстро, как считалось.Стоит отметить, что среди крипто-энтузиастов действительно сильное чувство единения и поддержки, а также почти полное отсутствие каких-либо сомнений в светлом будущем биткоина. Интересно, что большинство таких инвесторов отличаются от традиционных. Они протестуют против капитализма и видят возможность победить Уолл-стрит в биткоине и других криптовалютах.

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Больше критики от известного экономиста

Кругман, который получил Нобелевскую премию за работу о модели глобальной торговли, уже много раз открыто критиковал биткоин, а также другие виды криптовалют. В колонке New York Times 2018 года он написал, что по сравнению с фиатными деньгами транзакции в криптовалюте обходятся дороже, а сами они не имеют никакой экономической поддержки, в отличие от традиционных валют.

Экономист утверждает, что ценность криптовалюты зависит полностью от ожиданий инвесторов, и полный коллапс вполне возможен. Как отмечает Кругман, это произойдет тогда, когда инвесторов охватит коллективное сомнение, что биткойн ничего не стоит, и тогда биткойн действительно перестанет что-то стоить.