Несмотря на то, что на прошлой неделе биткоин аннулировал все накопления 2021 года, это не испугало инвесторов – наоборот, привлекло их еще больше. На конец апреля более 2,1 миллиона взрослых американцев, или 14% взрослого населения, приобрели себе какую-то криптовалюту.

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К концу года, по прогнозу криптообменника Gemini, количество владельцев крипты удвоится, поскольку люди боятся потерять "такую уникальную возможность" разбогатеть.

При этом подавляющее большинство новых инвесторов не осознает риски инвестиций в биткоин или другие криптовалюты. Недавний опрос показал, что всего лишь 16,9% тех, кто купили криптовалюту, полностью понимают ее ценность и потенциал, тогда как 33,5% либо совсем не разбираются в этом вопросе, либо только начинают изучать тему.

Что думает о биткоине лауреат Нобелевской премии

Я мало пишу о биткоине, потому что нет положений для обсуждения. Биткоин не новая инновация, он существует с 2009 года, и за все это время никто не нашел ему никакого хорошего применения. Это не удобное средство обмена; это не стабильное средство сбережения; это определенно не расчетная денежная единица,

– написал Пол Кругман в твитере.

Кругман отмечает, что ценность биткоина основана на мысли, что это технологически продуманный способ защитить себя от неизбежного коллапса фиатных денег, который когда-нибудь наступит. Экономист назвал биткоин и его мнимую ценность либертарианской ерундой с добавлением техножаргона.

По либертарианскому мировоззрению, все человеческие отношения должны базироваться на добровольных началах; законом должны быть ограничены только такие действия, которые силой заставляют других против их воли. В современном понимании, либертарианцы выступают за уменьшение налогов, дерегуляции и приватизации.

Вместе с тем Кругман не считает, что смерть биткоина наступит быстро. По его мнению сторонники этой криптовалюти ведут себя как члены культа, а их количество все увеличивается, поэтому полный крах может наступить не так быстро, как считалось.Стоит отметить, что среди крипто-энтузиастов действительно сильное чувство единения и поддержки, а также почти полное отсутствие каких-либо сомнений в светлом будущем биткоина. Интересно, что большинство таких инвесторов отличаются от традиционных. Они протестуют против капитализма и видят возможность победить Уолл-стрит в биткоине и других криптовалютах.

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Больше критики от известного экономиста

Кругман, который получил Нобелевскую премию за работу о модели глобальной торговли, уже много раз открыто критиковал биткоин, а также другие виды криптовалют. В колонке New York Times 2018 года он написал, что по сравнению с фиатными деньгами транзакции в криптовалюте обходятся дороже, а сами они не имеют никакой экономической поддержки, в отличие от традиционных валют.

Экономист утверждает, что ценность криптовалюты зависит полностью от ожиданий инвесторов, и полный коллапс вполне возможен. Как отмечает Кругман, это произойдет тогда, когда инвесторов охватит коллективное сомнение, что биткойн ничего не стоит, и тогда биткойн действительно перестанет что-то стоить.