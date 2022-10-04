Нобелевскую премию по физике присудили за исследование в квантовой механике: кто ее получил

Нобелевская премия в области физики 2022 года присуждена группе ученых за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.

Тройка ученых – из Франции, Австрии и США – описала эффект так называемой квантовой запутанности, когда частицы, входящие в состав одной и той же системы, продолжают "знать" об изменениях состояния друг друга даже на расстоянии нескольких километров.

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Премию получили Алайн Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер за эксперименты с запутанными протонами, которые ведут себя как единое целое, даже если их разъединить, а также за новаторство в области квантовой информатики и выявление нарушения неравенства Белла.

С помощью новаторских экспериментов Аспе, Клаузер и Цайлингер показали потенциал для исследования и контроля запутанных частиц. То, что происходит с одной частицей в переплетённой паре, определяет происходящее с другой, даже если обе находятся на слишком большом расстоянии, чтобы воздействовать друг на друга. Создание лауреатами экспериментальных инструментов заложило основу для новой эры квантовых технологий,

– отметил нобелевский комитет.

Результаты этой работы потенциально открывают путь к новым технологиям, основанным на квантовой информатике.

О чем говорит квантовая механика

Согласно квантовой механике, частицы могут существовать одновременно в двух или более местах.

Они не приобретают формальные свойства до тех пор, пока их не измеряют или не начнут за ними наблюдать каким-либо образом.

Измеряя одну частицу, например ее положение, наблюдается изменение в ее партнере, который с ней связан, независимо от того, как далеко удалилась пара.

Работая независимо, три лауреата провели эксперименты и помогли прояснить фундаментальное утверждение о квантовой запутанности, которое касается поведения крошечных частиц.

Победители получат свои награды на церемонии в Стокгольме в декабре.