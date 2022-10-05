Как сообщает 24 канал , Барри Шарплесс – теперь уже дважды лауреат Нобелевской премии – всю жизнь занимался органической химией. Он хотел изобрести химические реакции, способные проходить в воде, в присутствии кислорода, быстро и с высоким выходом.

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В своей статье 2004 г. он привел несколько известных таких реакций и объединил их в класс клик-реакций. Но можно сказать, что сама клик-химия началась, когда Мортен Мельдаль в 2002 году опубликовал статью о каталитическом азид-алкиновом циклоприсоединении. В том же году, независимо от Мельдаля, об этой реакции сообщил и Барри Шарплесс с коллегами.

Почему это важно

В фармацевтической области создание новых молекул чаще всего связано с отвержением уже существующих природных соединений, обладающих лечебными свойствами. Благодаря этому удалось создать множество конструкций, но на это нужно длительное время.

Глава Нобелевского комитета Йохан Оквист подчеркнул, что в этом году премию вручили "а стремление не усложнять вещи, а работать с тем, что легко и просто". Как оказалось, функциональные молекулы могут быть построены даже прямым путем.

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Нобелевка 2022

Нобелевская неделя – 2022 г. завершится в понедельник, 10 октября, Премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. На этой неделе мы еще узнаем, кто получит Нобелевку по литературе (6 октября) и за "выдающийся вклад в дело укрепления мира" на планете (7 октября), на которую, кстати, номинированы президент Владимир Зеленский и народ Украины.

Церемонии награждения пройдут 10 декабря в Стокгольме, в торжественной обстановке (и впервые с начала пандемии Covid-19 в офлайне). Лауреаты получат дипломы и памятные медали. Призовой фонд в каждой номинации – 10 миллионов шведских крон или примерно 900 тысяч долларов.