Поэтому HMD Global показала шесть новых смартфонов – Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 и Nokia C10 – объединенных в три линейки.

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Новые смартфоны и серии Nokia

Серия X: Nokia X20 и Nokia X10 – смартфоны с улучшенным качеством сборки, оптикой ZEISS, тремя годами гарантии от производителя и на 100% биоразлагаемым чехлом в комплекте.

Nokia X20 и Nokia X10 – смартфоны с улучшенным качеством сборки, оптикой ZEISS, тремя годами гарантии от производителя и на 100% биоразлагаемым чехлом в комплекте. Серия G: Nokia G20 и Nokia G10 – бюджетная линейка с современными функциями и самым длинным временем работы от аккумулятора среди других телефонов бренда.

Nokia G20 и Nokia G10 – бюджетная линейка с современными функциями и самым длинным временем работы от аккумулятора среди других телефонов бренда. Серия C: Nokia C20 и Nokia C10 – простые смартфоны со всеми необходимыми возможностями, Android 11 (версия Go) из коробки, и с доступным ценником.

Все анонсированные модели – топовые Nokia X, Nokia G средней ценовой категории и доступные Nokia C – стали продолжением предыдущих линеек смартфонов.

Серия G: смартфоны Nokia G20 и Nokia G10

В Серии G производитель обещает идеальный баланс. Отмечается, что эти смартфоны имеют все необходимые в ежедневном использовании функции и технологии, оставаясь доступными. Оба аппарата в линейке G имеют серьезное время работы от аккумулятора, которое является самым длинным среди смартфонов бренда – 3 дня.

По ОС Android, то и здесь потребители получат 3 года ежемесячных обновлений безопасности для максимальной защиты данных, а также 2 года апдейтов ПО. Оба смартфона получили функции распознавания лица и разблокирования сенсором отпечатка пальца на кнопке питания для дополнительной защиты, а еще экран с диагональю 6.5 дюймов, каплевидный вырез для селф-камеры и режим повышенной яркости экрана.

Nokia G20 – со слов производителя, это портативная творческая студия, которая умещается на ладони, благодаря основной камере на 48 МП, аккумулятору 5050 мАч и пространственному звуку OZO.

Nokia G10 получил тройную основную камеру с интеллектуальными режимами съемки, которые позволят зафиксировать важные события, даже если они происходят в условиях недостаточной освещенности.



Смартфони Nokia G10 та G20 / Фото HMD Global

Серия X: смартфоны Nokia X20 и Nokia X10

Ведущее место в новом модельном ряду занимают Nokia X20 и Nokia X10. Их характеристики и перечень функций выходят за пределы средней ценовой категории, но по цене они значительно более доступны, чем флагманы. Оба построены на новейшей мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 480 5G, что обеспечивает достойное быстродействие устройства и доступ к 5G-связи во всех странах, где он работает. Кстати, пользователи получат 3 года обновлений безопасности и ОС, что продолжит цикл жизни смартфона.

Оба устройства работают на чистой ОС Android One с предустановленной ОС Android 11. Пользователи этих двух смартфонов получат несколько режимов съемки с оптикой ZEISS и функции на базе искусственного интеллекта. Также модели имеют широкоформатный экран с диагональю 6.67 дюймов, разрешение Full HD+ и маленький вырез-точку для селф-камеры.

Вместе с Nokia X20 и Nokia X10 добавляется 3 года гарантии, а также на 100% биоразлагаемый защитный чехол, который не повредит окружающей среде, когда придет время его заменить.



Nokia X20 та X10 получили современную 5G платформу / Фото HMD Global

Также HMD убрала из комплектации зарядное устройство и наушники, мотивируя такой шаг тем, что зарядные устройства для мобильных телефонов составили 12 тысяч тонн электронного лома в ЕС. Взамен компания предлагает приобрести эти аксессуары на своем веб-сайте Nokia.com, а полученные после их реализации деньги обещают пожертвовать CLEAR RIVERS – благотворительной организации, занимающейся очисткой международных водных путей от пластиковых отходов.

Nokia X20 оснащен фронтальной камерой на 32 МП и основной квадрокамерой на 64 МП. Функция Dual Slight позволяет включить обе камеры одновременно, чтобы снимать в режиме Bothie и показывать историю с обеих сторон. Также можно будет использовать несколько готовых шаблонов водяных знаков.

Nokia X10 станет прекрасным выбором для тех, кто хочет приобрести аппарат с хорошими возможностями по доступной цене. В нем установлено квадрокамеру на 48 МП с кинематографическим режимом съемки, а также пакет профессиональных инструментов для редактирования и создания стильного и яркого контента.

Серия C: смартфоны Nokia C20 и Nokia C10

Серия C охватывает доступные аппараты. Новейшие устройства этой категории получили необходимые функции, экран диагональю 6.5 дюймов с разрешением HD+, а также демократичной ценой. К тому же они работают под управлением Android 11 (версия Go), что, как утверждает производитель, позволяет повысить их быстродействие на 20%. Кроме того, смартфоны этой серии получат квартальные обновления безопасности в течение 2 лет.

Nokia C20 из интересного, отличилась наличием фронтальной и тыльной LED-вспышек, которые позволят зафиксировать на фото объекты и события даже при условиях недостаточной освещенности.



Смартфон Nokia C20 / Фото HMD Global

Nokia C10 отличается тем, что это самое доступное устройство в новом портфолио компании. Производитель обещает высокое качество сборки и изысканный скандинавский дизайн. Также модель отличается эргономичным корпусом с нескользящим покрытием.

Lite Earbuds – TWS наушники от Nokia

Наушники Nokia Lite Earbuds получили функцию управления жестами для переключения музыки, управления голосовым ассистентом и звонками. Производитель обещает, что заряда футляра хватит на шесть подзарядок. В итоге пользователь получит 36 часов прослушивания музыки.



Наушники беспроводные Nokia Lite Earbuds / Фото HMD Global

Цены смартфонов

Сразу стоит отметить, что смартфоны Nokia X20, Nokia X10 и Nokia C10 пока не ожидаются в Украине. Касается это и наушников Nokia Lite Earbuds.