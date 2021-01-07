Федеральное управление гражданской авиации США получило десятки обращений по поводу инцидента с НЛО близ острова Оаху на Гавайях. Он произошел ночью 4 января 2021 года. Помимо местных жителей, очевидцами стали работники службы 911 и полицейские. Неизвестный объект исчез в океане, никаких следов обнаружить не удалось.

Одна из очевидцев, Мистина Сейп, рассказала о происшествии. По ее словам, крупный объект яркого синего цвета появился над проспектом Халеакала в Нанакуле, пишет ABC.

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Что известно

Женщина позвонила своему мужу, который работал в гараже с друзьями. Все выбежали наружу и тоже подтвердили, что видят непонятный объект в небе. Тогда Сейп с мужем на автомобиле помчались за объектом, но через три мили на их глазах он то ли упал, то ли нырнул в океан.

Когда НЛО оказался в воде, супруги позвонили в службу 911, а когда на место прибыли офицеры полиции, в небе появился второй НЛО. Полицейские подтвердили данный факт.

Новый объект был уже белым и гораздо меньшим по размеру, но следовал в том же направлении. Он пролетел над водой и тоже исчез из виду. По официальным данным никаких катастроф самолетов в этом районе не было, ни одна из официальных служб не может прокомментировать инцидент.

Смотрите сюжет ABC с кадрами объекта: видео